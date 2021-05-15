20 суток ареста получил житель Алматинской области за клевету на полицейских

Житель областного центра Алматинской области был привлечен к административной ответственности за клевету на сотрудников полиции, сообщает zakon.kz.

27 апреля текущего года в полицию города Талдыкорган поступило сообщение о том, что несовершеннолетний, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser нарушает правила дорожного движения.

Патрульные полицейские проверили информацию и задержали машину. Установив личность несовершеннолетнего правонарушителя, стражи порядка водворили машину на штрафную стоянку, оформили административный протокол, задержанного передали родителям.

Прочитав об этом факте, признанный судом виновным мужчина, выразил свое негативное отношение к правоохранителям в оскорбительной клевете и публично. Выявив это в процессе мониторинга, полицейские собрали материал и, оформив протокол об административном правонарушении по статье 73-3 ч. 2 КоАП РК, направили в суд. Суд в свою очередь принял объективное решение по данному делу. пресс-служба ДП Алматинской области

Талдыкорганский специализированный межрайонный административный суд Алматинской области вынес постановление об административном аресте на 20 суток, 48-летнего жителя города Талдыкоргана, который под постом "Taldykorgan-Police" в Instagram публично оклеветал патрульных полицейских.