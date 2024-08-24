20 суток ареста назначили в суде пьяному костанайцу
Фото: primeminister.kz
23 августа в Специализированном суде по административным правонарушениям города Костаная рассмотрели дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 608 ч. 6 КоАП в отношении жителя города, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба суда, инцидент произошел 22 августа. Выяснилось, что, не имея водительских прав, мужчина управлял автомобилем марки Volkswagen VW 35I в состоянии алкогольного опьянения.
В суде задержанный полностью признал вину и постановлением суда был подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 20 суток.
"Постановление суда в законную силу не вступило", – говорится в сообщении.
Днями ранее в аэропорту Алматы на 15 суток арестовали пьяную пассажирку авиарейса "Алматы – Сочи".
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