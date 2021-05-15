В полиции Нур-Султана прокомментировали новость о банде педофилов

В соцсетях Нур-Султана появилась информация о том, что в "городе появилась банда педофилов". В ДП столицы прокомментировали "ориентировку", сообщает zakon.kz.

В тексте говорится, что приезжая банда выслеживает, когда дети остаются без внимания родителей, поджидая их после школы, кружков и на детских площадках.

В полиции заявили, что в столице таких фактов не выявлено.

Информация не соответствует действительности. Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает граждан, что за распространение ложной информации предусматривается ответственность. пресс-служба ДП города Нур-Султана

Необходимо отметить, что этот фейк давно гуляет по казахстанским соцсетям. Меняются только дата и регионы:

В ВКО опровергли слухи о банде педофилов

Более того, это даже не казахстанский фейк. Эта листовка распространяется по российским, белорусским, украинским и молдавским соцсетям уже около 10 лет.