Сколько зараженных коронавирусом выявили 15 мая

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2459 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает zakon.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 400;

Алматы - 591;

Шымкент - 101;

Акмолинская область - 149;

Актюбинская область - 89;

Алматинская область - 209;

Атырауская область - 75;

Восточно-Казахстанская область - 93;

Жамбылская область - 33;

Западно-Казахстанская область - 114;

Карагандинская область - 359;

Костанайская область - 30;

Кызылординская область - 34;

Мангистауская область - 65;

Павлодарская область - 72;

Северо-Казахстанская область - 14;

Туркестанская область - 31.

Всего в стране выявлено 358104 заболевших.

Также за прошедшие сутки выздоровело 3166 человек.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 499

Алматы - 1009

Акмолинская область - 341

Алматинская область - 328

Атырауская область - 161

Восточно-Казахстанская область - 142

Жамбылская область - 75

Западно-Казахстанская область - 45

Карагандинская область - 346

Костанайская область - 25

Кызылординская область - 57

Мангистауская область - 56

Павлодарская область - 33

Северо-Казахстанская область - 10

Туркестанская область - 39

Итого выздоровевших в Казахстане - 316003.