Сколько зараженных коронавирусом выявили 15 мая

16 мая 2021, 08:07
Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2459 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает zakon.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 400;
Алматы - 591;
Шымкент - 101;
Акмолинская область - 149;
Актюбинская область - 89;
Алматинская область - 209;
Атырауская область - 75;
Восточно-Казахстанская область - 93;
Жамбылская область - 33;
Западно-Казахстанская область - 114;
Карагандинская область - 359;
Костанайская область - 30;
Кызылординская область - 34;
Мангистауская область - 65;
Павлодарская область - 72;
Северо-Казахстанская область - 14;
Туркестанская область - 31.

Всего в стране выявлено 358104 заболевших.

Также за прошедшие сутки выздоровело 3166 человек.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 499
Алматы - 1009
Акмолинская область - 341
Алматинская область - 328
Атырауская область - 161
Восточно-Казахстанская область - 142
Жамбылская область - 75
Западно-Казахстанская область - 45
Карагандинская область - 346
Костанайская область - 25
Кызылординская область - 57
Мангистауская область - 56
Павлодарская область - 33
Северо-Казахстанская область - 10
Туркестанская область - 39

Итого выздоровевших в Казахстане - 316003.


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