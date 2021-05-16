Казахстан намерен подписать соглашение с Афганистаном о военном сотрудничестве

Министерство обороны РК подготовило проект постановления правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Афганистан о военном сотрудничестве", передает zakon.kz.

Как отмечается, основанием для принятия проекта являются нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и другие обоснования необходимости его принятия (решения международных организаций, участницей которых является Казахстан.

Сотрудничество между Сторонами планируется осуществлять в следующих направлениях:

оборонная политика, обсуждение аспектов которой осуществляется в ходе двусторонних встреч, проводимых 1 раз в год на стратегическом уровне;

военная наука, образование и медицина на взаимных учебных курсах;

материально-техническое обеспечение и техническое содействие вооруженных сил Сторон;

боевая подготовка;

военная разведка.

Указывается, что для реализации отдельных направлений сотрудничества стороны могут заключать отдельные соглашения.

Соглашение предусматривает следующие формы сотрудничества:

проведение двусторонних встреч на стратегическом уровне ежегодно и на оперативном уровне каждые шесть месяцев;

проведение совместных научно-военных исследований, участие в оперативно-военных конференциях и семинарах;

обучение и повышение квалификации военнослужащих в учебных заведениях;

оказание взаимной помощи в оснащении вооруженных сил Сторон и модернизация вооружения;

проведение совместных военных учений и участие в военных учениях в качестве наблюдателей;

обмен инструкторами, методами обучения и опытом.

Соглашение заключается сроком на пять лет и автоматически продлевается на аналогичный период, если не позднее чем за шесть месяцев до истечения первоначального или любого последующего периода ни одна из сторон не уведомит по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении не продлевать действие документа.

Полностью посмотреть проект соглашения можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 31 мая.