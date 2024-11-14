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Казахстан и Катар намерены развивать сотрудничество в военной сфере

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, миротворцы, миротворческие операции, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 10:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Сената ратифицировали Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Государства Катар о военном сотрудничестве. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Как отметил депутат Галиаскар Сарыбаев, соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества в области военного образования и подготовки военнослужащих, военной медицины, военной науки, культурных и спортивных мероприятий, консультаций по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира, боевой подготовки и иных сферах.

"Нормы Соглашения предусматривают определение области и форм военного сотрудничества, установление механизма взаимодействия по координации военного сотрудничества Сторон, регулирование вопросов транзита военного имущества, материально-технического обеспечения и финансирования, использования воздушного пространства и военных полигонов, проведения языковой подготовки", – добавил он.

Документ заключен сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетия, если ни одна из сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения текущего срока не уведомит другую сторону о своем намерении не продлевать его действие.

Депутат Андрей Лукин добавил, что рассматриваемое Соглашение подчеркивает высокий уровень двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Государством Катар.

"Данный документ закрепляет намерение двух стран развивать взаимовыгодное сотрудничество в военной сфере, что имеет стратегическое значение как для укрепления обороноспособности армии, обеспечения национальной безопасности, так и для укрепления международного авторитета обоих государств", – подчеркнул сенатор.

Данное Соглашение предусматривает широкий спектр направлений сотрудничества, включая военное образование, медицину, науку и боевую подготовку. Оно также создает платформу для проведения совместных учений и обмена опытом, что позволяет сторонам значительно повысить уровень профессиональной подготовки вооруженных сил. Консультации по вопросам миротворческих операции подчеркивают их приверженность глобальным усилиям по поддержанию мира и безопасности.

6 ноября 2024 года депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам военно-патриотического воспитания.

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