Назван опасный маринад для шашлыка

Некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. Такое заявление сделала диетолог Ирина Морозова, сообщает zakon.kz.

При высоких температурах майонез выделяет большое количество вредных для организма жиров и других веществ,- сказала "Телеграф" диетолог.

Также уксус способен негативно влиять на желудочно-кишечный тракт. Его постоянное употребление вызывает болезни почек.

По ее словам, опасен и маринад на основе кефира, поскольку он препятствует усвоению железа и белка.

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