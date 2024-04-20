Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты лучше использовать при маринаде мяса и шашлыка, чтобы помочь желудку легче переварить мясной продукт, сообщает Zakon.kz.

Kучше всего использовать натуральные продукты, например лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус, рассказала диетолог для news.ru.

"Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе. В ананасе содержится бромелайн, который помогает расщеплять волокна мяса. Клюква, брусника. Можно мариновать в кислом томатном соусе и уксусе, желательно, чтобы он был натуральный. Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислоты не требуется, потому что само по себе мясо мягче", – сказала Соломатина.

Также она посоветовала активно использовать луковый маринад, отметив, что на Кавказе очень любят мариновать мясо в луке, так как это очень полезно.

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