Германия будет выплачивать компенсации за геноцид еще двух народов

ФРГ и Намибия предварительно согласовали договор о компенсации за преступления, совершенные германскими военными в период колониальной власти в африканской стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает онлайн-издание радиостанции Deutschlandfunk. МИД ФРГ отказался комментировать эту публикацию, сославшись на "конфиденциальность" соответствующей информации.

Германия согласилась признать убийства представителей народов гереро и нама геноцидом. Документ, в котором закрепляется этот факт, по информации издания, был подписан в Берлине бывшим депутатом от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Рупрехтом Поленцом (Ruprecht Polenz) и бывшим дипломатом из Намибии Зедекией Нгавирю. Ожидается, что через две недели на этом соглашении официально поставят свои подписи министры иностранных дел обоих государств.

Была также достигнута договоренность о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посетит парламент Намибии, где в торжественной обстановке официально принесет извинения за это преступление.

В качестве компенсации за него Германия выделит определенную сумму на финансирование развития регионов, где проживают оба пострадавших народа.

С 1884 по 1915 годы Намибия была германской колонией. После восстания среди народов гереро и нама германские колониальные войска в период между 1904 и 1907 годом убили несколько десятков тысяч человек. Переговоры о признании этих действий геноцидом велись между двумя странами с 2015 года. Официальные извинения за преступления колониальных войск в Намибии в Германии не были принесены до сих пор.