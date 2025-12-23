Лукашенко подсчитывает ущерб за геноцид белорусского народа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому генеральному прокурору республики Дмитрию Горе подготовить счет для виновных в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет БелТА со ссылкой на главу государства, органы прокуратуры серьезно занимаются расследованием фактов геноцида. По словам Лукашенко, выявлено уже большое количество подтвержденных фактов, и теперь важно предъявить ответственность виновным, чтобы они осознавали причиненный ущерб независимо от того, будет ли этот счет оплачен. Он также уточнил, что речь идет не о "суммах в долларах", а о том, чтобы виновные понимали, какой ущерб они нанесли республике.

По мнению президента Беларуси, важно завершить документирование всех преступлений нацистов и продемонстрировать их в полной мере, что сегодня остается крайне актуальным, особенно на фоне политики западных стран, в частности Европы.

Ранее сообщалось, что шведскую активистку Грету Тунберг задержали за участие в акции протеста в поддержку участников голодовки движения Palestine Action, которое запрещено в Великобритании.