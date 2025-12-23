Лукашенко подсчитывает ущерб за геноцид белорусского народа
Как пишет БелТА со ссылкой на главу государства, органы прокуратуры серьезно занимаются расследованием фактов геноцида. По словам Лукашенко, выявлено уже большое количество подтвержденных фактов, и теперь важно предъявить ответственность виновным, чтобы они осознавали причиненный ущерб независимо от того, будет ли этот счет оплачен. Он также уточнил, что речь идет не о "суммах в долларах", а о том, чтобы виновные понимали, какой ущерб они нанесли республике.
По мнению президента Беларуси, важно завершить документирование всех преступлений нацистов и продемонстрировать их в полной мере, что сегодня остается крайне актуальным, особенно на фоне политики западных стран, в частности Европы.
