Убийство произошло в Алматы

Рядом с ТРЦ на проспекте Райымбека в Алматы, напротив ЖК Nurly Dala, минувшей ночью был обнаружен труп мужчины, сообщает корреспондент zakon.kz.

Причиной смерти медики назвали черепно-мозговую травму. Нанесена она была тупым предметом, предположительно камнем. Отмечается, что погибший был опрятно одет, все ценные вещи – телефон и деньги, в карманах.

Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.99 ч.1 УК РК и расследуется Управлением полиции Наурызбайского района по территориальности. Личность мужчины установлена. Это – гр.М. 1972 года рождения, житель Алматинской области. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению обстоятельств смерти и виновного лица, - сообщили по данному факту в пресс-службе Департамента полиции Алматы.