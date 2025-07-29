В Стамбуле произошло загадочное убийство
Фото: pixabay
В лесистой местности Стамбула, на обочине дороги, обнаружили тело молодого мужчины с черным пакетом на голове. Рядом с ним нашли записку, написанную на русском языке, сообщает Zakon.kz.
Как передает Oxu.Az, документов, удостоверяющих личность, при погибшем не было.
После проведения первичного осмотра и следственных мероприятий с участием прокурора тело направили в Судебно-медицинскую экспертную организацию.
По данному факту идет расследование.
Ранее сообщалось, что на райском острове произошло тройное убийство. Власти называют это первым массовым расстрелом на территории Великобритании в новейшей истории.
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