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Мир

В Стамбуле произошло загадочное убийство

Турция, курорт, вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 07:59 Фото: pixabay
В лесистой местности Стамбула, на обочине дороги, обнаружили тело молодого мужчины с черным пакетом на голове. Рядом с ним нашли записку, написанную на русском языке, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, документов, удостоверяющих личность, при погибшем не было.

После проведения первичного осмотра и следственных мероприятий с участием прокурора тело направили в Судебно-медицинскую экспертную организацию.

По данному факту идет расследование.

Ранее сообщалось, что на райском острове произошло тройное убийство. Власти называют это первым массовым расстрелом на территории Великобритании в новейшей истории.

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Аксинья Титова
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