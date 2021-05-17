До какого числа казахстанцы не смогут попасть на Мальдивы?

17 мая 2021, 12:25
Фото: zakon.kz

Air Astana приостановила рейсы на Мальдивские острова, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы авиакомпании, полеты по направлению Алматы - Мальдивы приостановлены до 31 мая 2021 г.

17, 19 и 24 мая Air Astana организует репатриационные рейсы для пассажиров, находящихся на Мальдивах. Рейс КС586 будет выполняться по местному времени из Мале в 19:35 с прибытием в Алматы в 03:05 следующего дня. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК пассажирам необходимо пройти 14-дневный карантин по прибытию в Алматы, - сказано в распространенном сообщении.

Деньги за отмененные рейсы пассажиры смогут вернуть в полном размере там, где покупали билеты или перебронировать на другие открытые даты до октября 2021 года, включительно.

За дополнительной информацией просьба обращаться по месту приобретения билета или в Центр бронирования и информации: +7 727 244 4477 / +7 702 702 4477.


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