"Черная плесень" из Индии добралась до России

В России зафиксированы случаи заражения индийской "черной плесенью", сообщает zakon.kz.

Речь идет о редкой грибковой инфекции - мукормикозе.

По данным "Известий", эта инфекция поражает нос, глаза и органы дыхания.

Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, а также вторично распространяется в глазницы. На пораженных участках из-за некроза ткани возникает характерный черный струп, особенно выраженный на коже в области носа, - отмечается в публикации.

Как уточнил заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко, эту проблему нельзя назвать чисто индийской. Заболевание встречается во всех странах.

В России мукормикоз встречается редко. Сейчас один такой пациент лечится в микологической клинике, надеюсь, у него все будет хорошо, - сказал ученый.

По его словам, в первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом.

У больных COVID-19 инфекция развивается обычно на фоне декомпенсированного сахарного диабета. В Индии заболеваемость высока именно из-за большого количества пациентов с этим недугом, - заключил врач.

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