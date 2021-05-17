Мощный циклон в Индии принес масштабные разрушения

Мощнейший циклон обрушился на западное побережье Индии, неся колоссальные разрушения и человеческие жертвы, передает zakon.kz.

По информации РИА уже погибли 8 человек и эвакуированы более 150 тысяч человек, и эвакуация населения продолжается. Очень сильнее пострадал город Мумбай. Там приостановлена работа аэропорта и движение поездов.

Дальше на пути циклона оказался штат Гуджарат. Там ветер отрывал крыши домов, переворачивал машины, вырывал с корнем деревья и столбы электропередач, множество зданий оказались затоплены или разрушены.



The Indian Express опубликовал жуткие фото с мест событий.

Фото: indianexpress.com