Маск вновь обрушил биткоин одним твитом

Илон Маск снова обвалил биткоин, пригрозив продать все монеты Tesla. И вновь причиной стал твит, передает zakon.kz.

Как пишет агентство Bloomberg Маск просто ответил на сообщение одного из фолловеров. Пользователь под ником CryptoWhale написал, что держатели биткоинов будут раздосадованы, когда обнаружится, что Tesla продала все биткоин-активы, стоимость которых ранее оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. В ответ на это заявление глава компании написал: "В самом деле".

Этого ответа хватило, чтобы криптовалюта подешевела на $2500.

В воскресенье биткоин пробил минимумы четверга около $47 000, установив новый 2,5-минимум на $44 000.

За год Маск несколько раз провоцировал бурный рост криптовалют, в том числе биткоина. Один из таких всплесков произошёл, когда Tesla вложила в него $1,5 млрд. Позже компания продала биткоин на $101 млн.

В понедельник Маск уточнил, что Tesla больше не продавала биткоины. Это немного стабилизировало курс крипты.