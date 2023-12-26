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Биткоин в 2023 году превзошел по росту фондовый рынок и золото

биткоин, рост, динамика Фото: Freepik
Первая криптовалюта в уходящем году обошла по динамике роста почти все другие классы активов. Рост биткоина в этом году составил 163%, подробнее в материале Zakon.kz

Биткоин в текущем году вырос с 16,6 до 43,5 тыс. долларов или на 163%, сообщают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). 

Это произошло на фоне ожиданий скорого снижения процентных ставок, ослабления регуляторного давления со стороны США, а также ожидаемого одобрения биткоин–ETF со стороны американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

биткоин, динамика

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

По данным Forklog в этом году доход от ежедневных комиссий биткоин–майнеров вырос на 400%. Отмечается, что общий доход добытчиков биткоина за 2023 год составил около 10 млрд долларов, а за последние 15 лет – 57 млрд долларов.

Аналитики Bloomberg в свою очередь отмечают, что положительная динамика в главной мировой криптовалюте обусловила рост других цифровых финансовых активов. Так, инвестор, купивший Solana (SOL) на 100 тыс. долларов в начале года, сейчас получил прибыли более чем в 800 тыс. долларов.

Также аналитики отмечают, что биткоин опередил мировой фондовый рынок и золото в динамике роста. Причем как еще в феврале текущего года прогнозировали аналитики Bloomberg наибольший результат среди крупных рынков может быть отмечен на французском фондовом индексе CAC 40 Index, который с начала года вырос на 14%.

Для самого крупного игрока на фондовом рынке завершающийся год выдался весьма бурным. Так, портфель S&P500 по состоянию на 22 декабря 2023 года, показал доходность в 25,48% с начала года и доходность в 12,01% в годовом выражении за последние 10 лет. Наибольшие результаты показали акции Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Microsoft. Эти гиганты в совокупности более чем удвоили прирост S&P500 за год, продемонстрировав устойчивость и доминирование секторов технологий, коммуникационных услуг и потребительских товаров.

В Казахстане фондовый рынок также развивался довольно активно. Принятые ранее реформы по внедрению инструментов цифровизации, упрощению нормативно–правовой базы и создании новых инвестиционных возможностей для частных и институциональных инвесторов дали свой результат. По данным Центрального депозитария ценны бумаг (SCD) в апреле Казахстан достиг важной вехи – были открыты брокерские счета для 1 188 000 инвесторов на локальном фондовом рынке.

На рынке золота, в связи с тем, что инвесторы на фондовом рынке в ожидании экономических спадов, принимали решение сохранять свои активы, считая драгметалл наиболее реальной альтернативой вложениям в фиатные валюты или ценные бумаги на фондовом рынке, цена поднялась до исторического максимума (около 2073 долларов за тройскую унцию) в мае 2023 года

При этом биткоин все еще торгуется ниже своего исторического максимума. В ноябре 2021 года он стоил 69 тыс. долларов.

В начале декабря 2023 года стоимость первой криптовалюты поднялась до 44,2 тыс. долларов.

Ранее, эксперты также отмечали, что в 2023 году криптовалютный рынок начал восстанавливаться. Кроме этого, значительно усилилось внимание регулирующих органов к криптоотрасли.

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