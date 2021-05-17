Почти 400 мертвых сайгаков утилизировали бульдозером в ЗКО

Погибших в Западном Казахстане сайгаков утилизировали, сообщает zakon.kz.

372 туши сайги, лежавших вдоль канала в степи, нашли 13 мая недалеко от поселка Кайрат Тауского сельского округа Жанибекского района ЗКО.

Два дня в этой местности шел ливень с молнией. При промежуточном обследовании погибшей сайги были обнаружены следы ожогов, почти у всех. Предварительный прогноз гибели - от молнии.

14 мая государственными органами были изъяты пробы мертвых туш сайгаков для выяснения причин массового падежа.

Чтобы избежать вспышки вирусных болезней, туши мертвых сайгаков были утилизированы. По итогам лабораторных исследований будут известны причины массового падежа степных антилоп. Сакен Дилдахмет Facebook

Для утилизации использовали технику.