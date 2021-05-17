В контактном зоопарке Актау ищут мертвых животных

Мертвых животных обнаружили в одном из контактных зоопарков Актау, сообщает zakon.kz.

Зоозащитники сняли на видео кроликов и также утверждают, что погибли черепахи и хомяки, передает Первый канал "Евразия".

На ситуацию отреагировало Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. В зоопарк сразу же выехала группа с проверкой. Но встретили их только голуби в клетке, а вот животных на месте не было: ни живых, мертвых.

Мы пытаемся выяснить, есть ли другие животные у хозяина данного контактного зоопарка. Министерством экологии сейчас продвигается законопроект об ответственном обращении с животными. Данным законопроектом, если его примут, мы планируем полностью запретить деятельность контактных зоопарков на территории Республики Казахстан. пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Аян Мейраш

Ранее в сети гибель животных прокомментировала и пресс-секретарь министерства экологии Самал Ибраева. Она заявила, что случай в Актау – это прямое доказательство того, что контактные зоопарки давно пора закрыть.