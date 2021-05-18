Авиарейс Нур-Султан-Ушарал открыли в канун туристического сезона

Сегодня в аэропорту "Ушарал" в канун туристического сезона свой первый рейс по маршруту "Нур-Султан-Ушарал-Нур-Султан" совершил 80-местный пассажирский комфортабельный самолет "Bombardier DASH 8 Q400" авиакомпании "Qazaq air".

Первых пассажиров лично встретил президент авиакомпании "Жетысу" Калмухамет Донсебаев. По его словам, на данный момент аэропорт города Ушарал полностью готов к приему и выпуску воздушных судов.

Мы делаем, все для безопасного и комфортного перелета граждан. Все наши специалисты повысили свою квалификацию, получив соответствующие сертификаты. При этом, в связи с эпидемиологической ситуацией соблюдаются все действующие санитарные нормы, - сказал глава авиакомпании.

Между тем, в аэропорту "Ушарал" наблюдается заметная оживленность. Рейсы осуществляются почти каждый час. К примеру, на сегодня из Алматы прилетели 18 человек, а в, свою очередь, в обратную сторону улетают 29 пассажиров. Из столицы первым рейсом прилетели 16 человек, а туда воздушное судно полетело с 9 пассажирами.

Очень удобно и комфортно лететь на самолете, тем более, когда цены доступны. Так мы экономим свое время. Всего за полтора часа мы прилетели из столицы в Ушарал. За счет нового, красивого, а главное безопасного аэропорта с хорошим обслуживанием у нас появилась возможность без затруднений добраться до озера Алаколь, - поделилась Гульзахан Жотабаева.

Отметим, в канун старта туристического сезона начали действовать рейсы по маршруту "Алматы-Ушарал-Алматы" (ежедневно ), "Нур-Султан-Ушарал-Нур-Султан" (четыре раза в неделю) и "Талдыкорган-Ушарал-Талдыкорган" (ежедневно). С 1 июня рейсы по направлению "Нур-Султан- Ушарал-Нур-Султан" будут осуществляться также ежедневно.

Цены на билеты доступны благодаря выделяемым субсидиям из республиканского и областного бюджета. К примеру, по направлению "Нур-Султан- Ушарал-Нур-Султан" она составляет 16 тысяч тенге, "Алматы-Ушарал-Алматы" -15 тысяч тенге, "Талдыкорган-Ушарал-Талдыкорган" - 8 тысяч тенге.

Напомним, что в прошлом году в пик сезонного отдыха билеты на рейс раскупались как минимум за 8-10 дней вперед. Так за 2020 год авиакомпания "Жетысу" обслужила 20 344 пассажиров, "Скат" - 26 496 пассажиров, "Qazaq Air" - 15 061 пассажир, "Южное небо" - 94 пассажира.

Все задействованные самолеты отличаются высокой безопасностью и комфортабельностью. Это такие воздушные судна, как "Bombardier CRJ200", "Bombardier DASH 8 Q400", LET L-410.

Аэропорт "Ушарал" - один из главных объектов инфраструктуры для развития туризма в Алматинской области. Поэтому здесь создаются все условия для пассажиров.