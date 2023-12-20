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Зимний туристический сезон открыли в Акмолинской области

Зимний туристический сезон открыли в Акмолинской области Фото: Юрий Волков
Особое внимание на развитие сферы туризма обратил глава государства, когда прибыл с рабочим визитом в Акмолинскую область. Президент страны дал поручение развивать туризм в регионе, создавать равные условия для комфортного отдыха всех граждан, усовершенствовать сервис и инфраструктуру.

В области ведется комплексная работа, направленная на выполнение поручений главы государства. Как сообщили в управлении туризма, область занимает приоритетное положение в реализации туристского потенциала страны. Самым крупным туристическим объектом Акмолинской области является Щучниско-Боровская курортная зона, куда приезжают отдыхать из всех уголков страны, а также из зарубежья.

"Разработан генеральный план, сочетающийся с проектом детальной планировки поселка Бурабай. На площади в 700 гектаров в перспективе по генплану предусмотрено строительство крупных парковочных зон на 500 и 1 800 мест. К слову, в 2023 году успешно реализован проект по строительству парковки на 500 мест. Общий турпоток региона на текущий период составляет 956,7 тыс. человек, есть высокая вероятность превысить показатель по туристским посещениям и достичь отметки свыше 1,2 млн. человек к концу года", – отметил руководитель управления туризма Андрей Подгурский.

Стоит отметить, что ценностное предложение Щучинско-Боровской и Зерендинской курортных зон направлено на обеспечение посещаемости в зимний период и включает экотуризм, спортивное и оздоровительное направления. Кроме гостиниц из действующих здравниц услуги зимнего туризма в курортных зонах оказывают санатории.


"Для привлечения туристов в зимнее время года в здравницах ежегодно расширяется спектр предоставляемых услуг: заливаются катки, прокладываются лыжные маршруты, открыты пункты проката лыж, коньков, сноутбордов, снегоходов. Любители профессиональной лыжни пользуются возможностями ГЛК "Еликти парк", "Нуртау" и "Ак желкен". Местом притяжения туристов является парк развлечений в Бурабай который предоставляет целый спектр зимних развлечений : катание на упряжках хаски, конная прогулка, катание на санях, коньках, квадроциклах, снегоходах, горки и снежные домики, место также располагает взрослыми и детскими аттракционами, Шаманской деревней, фотозоной. Также для маленьких гостей функционирует "Резиденция Санты". Ежегодно на базе детско-развлекательного комплекса обслуживается до 50 тыс. туристов", – сообщили в управлении туризма.

Центром притяжения стала "Казахстанская Лапландия" в Бурабайском районе, которой исполнилось 12 лет, со всех уголков Казахстана ежегодно прилетают письма на почту Санты, в резиденции располагается множество удивительных вещей, на территории по-прежнему будут катания на оленьих, собачьих упряжках, лошадях, встреча с шаманом в его деревне. Также обязательно сказочный ледовый городок с горками и катком, прокатом коньков, лыж и тюбингов, снегоходов, квадроциклов. Как сообщило руководство, в этом сезоне планируется принять более 15 тысяч туристов из ближнего и дальнего зарубежья.

В управлении туризма Акмолинской оласти проинформировали, что помимо крупных туристических объектов, таких как Бурабай и Зеренда, в области развивается туризм в Сандыктауском, Аршалынском, Целиноградском, Аккольском районах и районе имени Биржан Сал.

До конца года свыше 1 млн. туристов могут посетить Акмолинскую область, где функционируют более 600 предприятий сферы туризма.

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