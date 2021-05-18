Названы страны, куда могут летать казахстанцы

Казахстан выполняет авиарейсы в 13 стран, сообщает zakon.kz.

В МИИР отметили, что по международным направлениям выполняются регулярные авиарейсы в 13 стран по 40 маршрутам с частотой 117 рейса в неделю.

- Турция – 12 рейсов в неделю;

- ОАЭ – 31 рейс в неделю;

- Узбекистан - 22 рейса в неделю;

- Россия – 10 рейсов в неделю;

- Кыргызстан – 7 рейсов в неделю;

- Беларусь – 4 рейса в неделю;

- Украина – 4 рейса в неделю;

- Германия – 9 рейсов в неделю;

- Грузия – 9 рейсов в неделю;

- Таджикистан – 2 рейса в неделю;

- Южная Корея – 2 рейса в неделю;

- Египет – 2 чартерных рейса в неделю;

- Мальдивы – 3 рейса в неделю.

16 мая главный санврач Казахстана подписал новое постановление.

Согласно этому постановлению, изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней подлежат люди, прибывшие в Казахстан, и посещавшие Мальдивские острова в течение последних 14 дней.

А уже 17 мая стало известно, что Air Astana приостановила рейсы на Мальдивские острова до 31 мая.

17, 19 и 24 мая компания организует репатриационные рейсы для пассажиров, находящихся на Мальдивах. Деньги за отмененные рейсы пассажиры смогут вернуть в полном размере.