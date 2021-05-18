МОН упростит процедуру выплаты стипендий

В Казахстане изменят процедуру выплаты стипендий студентам. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, теперь все стипендии студентов, магистрантов, докторантов будут поступать напрямую на карточные счета обучающихся.

В последние 30 лет существовала система, когда стипендии перечислялись вузам, далее вузы смотрели на успеваемость студентов и в зависимости от этого сами начисляли стипендии. Мы видим здесь очень много рисков. Нам необходимо все эти риски убрать, - сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании.

Такая система выплат в пилотном режиме работает уже в трех вузах, еще с 21 вузом заключены договоры. До конца июля 2021 года пилот планируют завершить.

Аналогичная система будет применяться и при оплате обучения студентов-грантников.

В законе написано, что грант - это целевая сумма средств, которую получает студент. Когда эти средства перечисляются в вуз, студент не чувствует, что государство за него платит, что он учится не бесплатно. Сейчас мы работаем над тем, чтобы деньги поступали на эскроу-счет студента. Но студент не сможет использовать эти средства кроме как для оплаты обучения в университете, - пояснил глава МОН.

Новая система обеспечит прозрачность денежных средств, выделяемых ежегодно государством, считает министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан