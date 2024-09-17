Упростить процедуру ликвидации юрлиц планируют в Казахстане

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 17 сентября 2024 года рассказал, как можно будет ликвидировать ИП в Казахстане. Новеллы предлагается внести в рамках нового Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz.

Биржанов напомнил, что в Казахстане регистрация ИП уже носит уведомительный характер. В этой связи налоговики предлагают упростить регистрацию лиц, занимающихся частной практикой. Речь идет о нотариусах, адвокатах, медиаторах. Их хотят освободить от обязанности подачи заявления.

"Их регистрация будет проводиться на основании сведений уполномоченных органов. Всего на регистрационном учете состоят 15 346 таких лиц. Также пересмотрен процесс ликвидации юрлиц. Предлагается освободить их от подачи заявлений в налоговые органы, достаточно будет обратиться в органы юстиции, которые передадут сведения в органы государственных доходов", – отметил вице-министр.

Кроме того, планируется автоматизировать процесс признания налогоплательщика бездействующим, исключен ручной отбор, а также пересмотрен процесс принудительной ликвидации бездействующих ИП.

"Если сегодня ликвидация ИП происходит через подачу иска в суд, то мы предлагаем осуществлять ликвидацию бездействующих ИП без решения суда. Это тем самым разгрузит судебные органы. На 2024 год предварительно 1 831 таких ИП", – заявил Биржанов.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной экономики и Министерство финансов внесли на рассмотрение мажилиса проект нового Налогового кодекса. Вице-министр Азамат Амрин рассказал, какие новеллы предлагаются в рамках нового Налогового кодекса.