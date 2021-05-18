На акима Аксу Нуржана Ашимбетова подали в суд

Имя акима Аксу Нуржана Ашимбетова, назначенного на эту должность после завершения работы мажилиса парламента шестого созыва, продолжает фигурировать в судебных хрониках.

В апреле стало известно о поданном акиматом Аксу иске в отношении молочно-товарной фермы, накануне – сразу о двух исках, поданных Ашимбетовым на главу региона.

Однако, как оказалось, в суд подают и на самого акима Аксу. В судебном кабинете на сайте Верховного суда РК обнаружено определение о принятии искового заявления, датированное 13 мая 2021 года. Из него следует, что иск был подан 5 мая. Он касается вопроса защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Истцом оказался руководитель одного из отделов акимата Аксу, который рассказал о систематических оскорблениях со стороны Ашимбетова, не подкрепленных какими-либо фактами. По словам истца, все описанные в иске события могут подтвердить свидетели.

"На одном из объездов города аким Нуржан Кемерович Ашимбетов силой поволок меня и заместителя директора ТОО "Горкомхоз", заставил встать на фоне свалки и сказал журналистам: "Сфотографируйте их и напишите, что они коррупционеры", - привел один из примеров истец, добавив, что градоначальник позволяет себе подобное регулярно.

Напомним, ранее в Сети появилось коллективное обращение сотрудников акимата Аксу. В числе прочего они посетовали на систематическое нарушение этики госслужащего Нуржаном Ашимбетовым. По обращению было проведено служебное расследование, но Ашимбетов с ним не согласился и … подал в суд.