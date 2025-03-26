В суд на акима подал житель ВКО

Местный житель подал в суд на акима города Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Причина – несвоевременное оповещение о выбросах ядовитого газа. Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда уровень хлороводорода превысил норму в девять раз, но горожане узнали об этом слишком поздно. По словам правозащитника Алексея Божкова, такие случаи в городе происходят постоянно. Однако власти продолжают скрывать реальную картину, передает "Первый канал "Евразия".

Людей предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях, но не сообщают о превышении опасных веществ в воздухе. А это сказывается на их здоровье.

"Значит, я должен надеть противогаз, выехать за город, не пустить ребенка в школу, закрыть окна", – говорит правозащитник.

Административный суд частично удовлетворил иск жителя Усть-Каменогорска, признав бездействие акима незаконным. Властям поручено улучшить систему оповещения о выбросах. Хотя в деле фигурировал прежний аким Жаксылык Омар, теперь выполнять предписание суда предстоит его преемнику.

Тем временем в области Жетысу местный житель Еркин Пидахмет вырастил шесть тысяч тополей для улучшения экологической обстановки.