Разборки в Алматинской области закончились убийством

Жителя Алматы убили в поселке Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Местные жители Илийского района обратились в полицию с сообщением, что неизвестные устроили разборки.

В течение суток по "горячим" следам был задержан 24-летний местный житель, который признался в убийстве и указал место, куда спрятал труп, - отметили в пресс-службе.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК "Убийство".

В траншее сыщики обнаружили труп 31-летнего жителя Алматы со следами насильственной смерти. Орудие преступления подозреваемый выбросил. Он водворен в изолятор временного содержания, - заключили в ведомстве.

Ведется следствие.