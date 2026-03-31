Разборки парней закончились убийством в Талдыкоргане

В Талдыкоргане потасовка молодых людей закончилась убийством, сообщает Zakon.kz.

Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Сообщается, что около кафе "Арафат" парни устроили разборки, во время которых один зарезал другого.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"По предварительным данным, 30 марта в вечернее время между ранее знакомыми лицами произошел конфликт, переросший в драку. В ходе которой потерпевшему было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался. После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия", – прокомментировали в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

