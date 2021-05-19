В Актау девушка "нечаянно" посадила в тюрьму на 10 лет своего сожителя за изнасилование

Женщина "нечаянно" посадила в тюрьму на 10 лет своего сожителя в Актау, передает zakon.kz.

По данным телеканала "Астана", девушка обвинила мужчину в изнасиловании, но после от своих слов отказалась.

По словам матери осужденного Светланы Уналовой, несостоявшаяся невестка оклеветала ее сына из-за давления полицейских.

Ему за побои ничего не будет, напиши, что он тебя изнасиловал. Она не соглашалась сначала, а потом они бумаги принесли, и я, говорит, подписала. Потом раскаялась, хотела обратно забрать, а ей говорят, мы тебя посадим, зачем ты сказала сначала так, а потом так, и она испугалась. мать осужденного Светлана Уналова

Решение было вынесено в марте Актауским городским судом - 10 лет тюрьмы.

Позднее возлюбленная сына Светланы Уналовой, пытаясь исправить ситуацию, написала заявление. В нем она призналась, что изнасилования не было.

В тот день я сама пошла к нему в гараж после его звонка. Там мы были вместе несколько дней и добровольно находились в интимных отношениях. В первоначальном заявлении я не писала об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Речь об интимных отношениях пошла во время очной ставки, где мы оба не отрицали наших отношений. Тогда я не могла знать, что за это так жестоко посадят. заявление потерпевшей в коллегию суда Мангистуской области

Отмечается, что апелляционный суд это признание не принял во внимание. Как указано в письменном ответе суда, вина мужчины доказана полностью.

Суд, исследовав материалы и обстоятельства дела, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела, посчитал, что виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния доказана. пресс-служба Мангистауского областного суда

Факт изнасилования, по мнению адвокатов осужденного актаусца, не доказан, так как заключение медэкспертов гласит об отсутствии повреждений половых органов.

Несогласные родственники и сама "потерпевшая" намерены искать правду в Генеральной прокуратуре, - отмечается в сообщении.