14-летнего казахстанца посадили на 10 лет за изнасилование девочки

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесли приговор по факту изнасилования ребенка, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Туркестанского областного суда 25 декабря 2025 года рассказали, что подсудимый 7 июля примерно в 17:30 часов, увидев на улице малолетнюю потерпевшую, под предлогом поговорить увел ее под мост и там, применив силу, несмотря на сопротивление, совершил изнасилование.

Прокурор просил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Законный представитель потерпевшей просила назначить строгое наказание и взыскать моральный вред в размере 20 млн тенге. Подсудимый, частично признав вину, просил назначить легкое наказание.

"При назначении наказания подсудимому суд учел смягчающим ответственность его несовершеннолетие, отсутствие судимости и частичное признание вины. Отягчающие обстоятельства не были установлены", – рассказали в суде.

Приговорам суда 23 декабря несовершеннолетнему подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывать его он будет в учреждении средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

С подсудимого в пользу законного представителя потерпевшей взыскан моральный вред в размере 8 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что подсудимому на момент совершения преступления было 14 лет, потерпевшая училась в первом классе.

