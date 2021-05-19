Токаеву рассказали о развитии Туркестанской области за три года

Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, Президент заслушал отчет о социально-экономическом развитии области, мерах по улучшению благосостояния населения, а также о ситуации с коронавирусом в регионе.

Шукеев рассказал Токаеву о проводимой системной работе по covid-менеджменту, строгом соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, интенсивной вакцинации населения. В целом по Туркестанской области планируется вакцинировать 1 миллион человек, на сегодняшний день вакцину получили 200 тысяч местных жителей. Запасы коек и медикаментов в инфекционных больницах региона достаточны, все стационары оснащены необходимым оборудованием. По словам акима, область находится в "зеленой зоне", что позволило снять некоторые ограничения, - говорится в сообщении.

В этом году Туркестанской области исполняется 3 года.

Шукеев сообщил, что валовый региональный продукт вырос на 41 %, инвестиции выросли в 2,4 раза, реализованы крупные проекты в сфере строительства, достигнуты положительные показатели в сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, - отмечается в публикации.

Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию областного центра. По словам акима, в Туркестане реализовано более 250 проектов, привлечено 445 миллиардов тенге инвестиций. Умирзак Шукеев также подробно представил проекты, которые планируется осуществить в ближайшее время.

Глава государства поручил совместно с Правительством актуализировать комплексный план развития Туркестанской области на 2018-2024 годы.