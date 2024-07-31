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ВРП Алматы вырос на 4,7% в 2024 году

ВРП Алматы вырос на 4,7% в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 12:15 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В первом квартале 2024 года валовой региональный продукт Алматы вырос на 4,7%, составив 5,3 трлн тенге. Об этом сообщили в Управлении экономики Алматы.

Так, драйверами роста стали: транспорт, строительство, ввод жилья, связь и торговля. По данным управления, краткосрочный экономический индикатор вырос на 0,6% до 102,4%. В 2024 году рост экономики прогнозируется на уровне 5,5%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году ВРП Алматы составил 24,8 трлн тенге, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

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