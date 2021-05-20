Назван размер президентской пенсии Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп получил уже 65 тысяч долларов после того, как покинул свой пост, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Федеральное агентство новостей".

Дональд Трамп с момента ухода из Белого дома получил в качестве президентской пенсии более 65 тысяч долларов. Годовой размер пенсии составляет около 221 тысячи долларов, — сообщает сообщает Business Insider со ссылкой на представителя Управления общих служб США.

Зарплата действующего президента почти в два раза больше — 400 тысяч долларов в год.

Трамп передал полномочия главы государства новому президенту США Джо Байдену 20 января. Известно, что будучи миллиардером, Трамп на посту президента отказывался от зарплаты, перечисляя средства различным министерствам и направляя их на благотворительность, в том числе на разработку лекарств от COVID-19.

Осенью прошлого года СМИ раскрыли финансовые потери Трампа, за год они составили 600 миллионов долларов. Подешевели практически все активы экс-президента США. Сильнее всего обесценились его здания в Нью-Йорке и гольф-клуб в Майами. Состояние бывшего президента США на тот период оценивалось в 2,5 миллиарда долларов.