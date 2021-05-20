Об эпидемии "черной плесени" объявили два индийских штата

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии "черной плесени", сообщает zakon.kz.

Это грибковое заболевание, которое чаще всего поражает переболевших коронавирусом.

По информации The Indian Express, первыми об эпидемии сообщили в штате Раджастан. Соответствующее уведомление подписал главный министр здравоохранения штата Ахил Аророй. Сейчас там насчитывают около 100 пациентов с "черной плесенью", для их лечения в больнице Савай Ман Сингха создано специальное отделение. Большинство заболевших проживали в районе города Джайпур.

Вслед за Раджастаном эпидемию объявил глава минздрава штата Телангана Сриниваса Рао. Все государственные и частные медучреждения должны сообщать о подозрительных и подтвержденных фактах заболевания в департамент здравоохранения.

Вспышку "черной плесени" зафиксировали в Индии в начале этого месяца.

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