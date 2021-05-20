В Минтруда высказались о забастовках курьеров Wolt в Алматы

Заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты - главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов прокомментировал ситуацию с забастовками курьеров Wolt в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Представители акимата района действительно приезжали на место, но не заставляли работодателя отменить данную норму. Они попросили работодателя, чтобы он этот вопрос решил вместе с работниками. То есть сел за стол переговоров и обоюдно решил данную ситуацию. Вы знаете, что после инцидента 12 числа, 18 числа работникам, которые выступили, работодатель закрыл доступ на сайты. После этого они 18 числа еще раз пришли. В данном случае именно 18 мая акимат Алмалинского района призвал обе стороны сесть за стол переговоров и решить проблему, - рассказал Толеген Оспанкулов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

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По его словам, пока обе стороны не придут к общему решению, тарифы работодатель пообещал не снижать.

Со своей стороны, учитывая что с работниками Wolt заключены гражданско-правовые договоры, госинспекторы не могут влезать в эти отношения. Мы со стороны инспекции труда города Алматы объяснили работникам, что готовы оказать юридическую помощь. Если ситуация не решится, то этот вопрос будет рассматриваться в судебном порядке, - пояснил главный госинспектора труда.

Он добавил, что вопросы трудовых отношений, споров и конфликтов стоят на особом контроле не только у правительства, но и Администрации Президента. С начала текущего года руководителем Администрации Президента ежемесячно проводится республиканский оперативный штаб по рассмотрению вопросов трудовой сферы. Также по его поручению был создан ситуационный центр, а в регионах мониторинговые группы, которые как раз и реагируют на такие протестные случаи.

12 мая курьеры Wolt вышли на забастовки в Алматы. Собравшиеся у офиса Wolt были недовольны новой системой оплаты, по которой из зарплаты снизились на 30%.

Вопрос решить не удалось, потому что 18 мая курьеры службы доставки вновь вышли на забастовки.

Тамила Языкова, Нур-Султан