Аналитики пояснили, что происходит с биткоином

Стоимость биткоина впервые с января опустилась до отметки 30 тыс. долларов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РБК, последний раз подобный обвал происходил с биткоином в марте 2020 года.

Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич уточняет, что продажи и ликвидации позиций спровоцированы негативным новостным фоном.

Крупные фонды сейчас будут закупать биткоины, чтобы предотвратить дальнейшее падение. И я с ними буду согласна, — говорит Станкевич о перспективах криптовалюты.

12 мая Tesla объявила о временной приостановке продаж электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа их добычи.

А уже 19 мая Илон Маск опубликовал сообщение, содержащее слово Tesla, а также эмодзи рук и бриллианта. Обычно словосочетание "бриллиантовые руки" относят к инвесторам, которые держат актив, несмотря на колебания его стоимости.

Tesla has ???? ???? — Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2021