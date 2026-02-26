#Референдум-2026
Финансы

Паника или перестройка: что происходит с биткоином

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 12:24 Фото: pexels
Биткоин в феврале 2026 года потерял почти 20%, а от октябрьского пика 2025-го – растратил около половины стоимости. Котировки опускались с 124 тысяч долларов в октябре до 62,5 тыс. долларов в начале февраля, сейчас торги проходят в районе 68, 4 тысячи, сообщает Zakon.kz.

Рекорд XXI века

На фоне такой поистине сумасшедшей динамики усилились разговоры о возможном падении биткоина до 10 тыс. долларов в случае глобального кризиса. Однако текущая ситуация на рынке выглядит сложнее, чем простая потеря веры инвесторов.

Формально падение криптовалюты – самая глубокая коррекция активов XXI века. Но ключевой вопрос в другом – сопровождается ли она бегством капитала из криптоиндустрии или речь идет о перераспределении средств внутри рынка. Может быть, рынок электронных монет еще не устоялся?

Как полагает российский аналитик, специалист по работе с цифровыми активами Андрей Варнавский на канале Рroeconomics, надо прежде всего смотреть на поведение биржевых инвестиционных фондов – ETF (exchange-traded funds, фонды, которые торгуются на бирже и позволяют инвесторам покупать актив через ценную бумагу, не приобретая его напрямую). По его словам, в феврале притоки средств в криптовалютные ETF оказались сопоставимы с оттоками.

"Это означает, что институциональные инвесторы не выходят массово из сектора, а скорее пересматривают структуру вложений".Андрей Варнавский

Более того, в 2025-2026 годах притоки в ETF, инвестирующие в "Эфир" (криптовалюта Ethereum), превышали притоки в фонды на биткоин. Иными словами, крупный капитал частично смещается из BTC в другие цифровые активы. Это важный сигнал: речь идет не о крахе рынка, а о его диверсификации.

"Биткоин постепенно утрачивает статус единственного центра притяжения ликвидности".Андрей Варнавский

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 12:24

Фото: Zakon.kz

Валюта не для нервных людей

При этом природа биткоина остается прежней. Еще один российский аналитик Сергей Хестанов напоминает, что криптовалюта не привязана к реальному активу, а ее цена формируется балансом спроса и предложения в отличие от акций, за которыми стоят компании и денежные потоки.

"Стоимость биткоина определяется ожиданиями участников рынка. Именно психология инвесторов объясняет резкие колебания".Сергей Хестанов

Словом, все происходящее очень напоминает типичный цикл спекулятивного инструмента. В фазе снижения крупные участники рынка усиливают давление, вытесняя менее устойчивых игроков. После очистки рынка от избыточного риска формируется новая база для роста.

А при чем здесь наркобароны?

Отдельную трактовку предлагает старший трейдер казахстанской инвестиционной компании Ергазы Таубаев. Он отмечает, что в последние месяцы криптовалютный рынок двигался не синхронно с традиционными финансовыми площадками. Такая декорреляция (расхождение динамики активов) указывает на то, что причины текущей просадки не связаны напрямую с общей нехваткой ликвидности или угрозой глобального кризиса.

По оценке Таубаева, часть давления может быть обусловлена событиями в Мексике и странах Латинской Америки, где обострились конфликты наркокартелей.

"Криптовалюты нередко используются для теневых расчетов, и участники противостояний могли хранить часть средств в биткоинах. Военные столкновения требуют значительных ресурсов и способны привести к сокращению таких резервов, что теоретически могло усилить продажи".Ергазы Таубаев

При этом эксперт подчеркивает: криптовалюта сохранит свою роль в мировой финансовой системе, а ее значение со временем будет только возрастать.

От "Эфира" до "Трампа"

Дополнительный аргумент в пользу версии о перестройке, а не панике – поведение других цифровых активов. Просадка биткоина не сопровождалась обвалом всего крипторынка. На фоне его коррекции альткоины показали заметный рост.

  • Ether прибавил почти 12% и поднялся до 2075,79 доллара.
  • XRP вырос примерно на 7%.
  • Solana и Cardano показали двузначную динамику – плюс 12% и 16% соответственно.
  • BNB прибавил 7,3%.
  • Среди мем-токенов Dogecoin вырос более чем на 11%, а токен $TRUMP – на 5,4%.

Это указывает на перераспределение капитала внутри сектора. Инвесторы сокращают позиции в биткоине, но не покидают рынок полностью, а переносят средства в другие инструменты с более высокой потенциальной доходностью.

Характерно, что в последние дни биткоин сумел частично отыграть позиции. Аналитик Анурон Митра отмечает, что рост совпал с восстановлением Уолл-стрит после сильной отчетности Nvidia и снижения тревожности вокруг сектора искусственного интеллекта. На этом фоне инвесторы начали выкупать криптовалюты на снижении, а давление продавцов ослабло.

Таким образом, текущая динамика выглядит скорее фазой внутренней перестройки и перераспределения рисков, чем началом системного краха.

Биткоин остается высоковолатильным и спекулятивным активом, чувствительным к настроениям и глобальному фону. Однако отсутствие массового оттока капитала и рост альтернативных криптоактивов указывают на то, что рынок проходит этап трансформации, а не утраты доверия.

Ранее мы рассказали, нужно ли в 2026 году инвестировать в биткоины или лучше выбрать традиционные инструменты: акции, облигации, валюты или золото.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
