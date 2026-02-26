Паника или перестройка: что происходит с биткоином

Биткоин в феврале 2026 года потерял почти 20%, а от октябрьского пика 2025-го – растратил около половины стоимости. Котировки опускались с 124 тысяч долларов в октябре до 62,5 тыс. долларов в начале февраля, сейчас торги проходят в районе 68, 4 тысячи, сообщает Zakon.kz.

Рекорд XXI века

На фоне такой поистине сумасшедшей динамики усилились разговоры о возможном падении биткоина до 10 тыс. долларов в случае глобального кризиса. Однако текущая ситуация на рынке выглядит сложнее, чем простая потеря веры инвесторов.

Формально падение криптовалюты – самая глубокая коррекция активов XXI века. Но ключевой вопрос в другом – сопровождается ли она бегством капитала из криптоиндустрии или речь идет о перераспределении средств внутри рынка. Может быть, рынок электронных монет еще не устоялся?

Как полагает российский аналитик, специалист по работе с цифровыми активами Андрей Варнавский на канале Рroeconomics, надо прежде всего смотреть на поведение биржевых инвестиционных фондов – ETF (exchange-traded funds, фонды, которые торгуются на бирже и позволяют инвесторам покупать актив через ценную бумагу, не приобретая его напрямую). По его словам, в феврале притоки средств в криптовалютные ETF оказались сопоставимы с оттоками.

"Это означает, что институциональные инвесторы не выходят массово из сектора, а скорее пересматривают структуру вложений". Андрей Варнавский

Более того, в 2025-2026 годах притоки в ETF, инвестирующие в "Эфир" (криптовалюта Ethereum), превышали притоки в фонды на биткоин. Иными словами, крупный капитал частично смещается из BTC в другие цифровые активы. Это важный сигнал: речь идет не о крахе рынка, а о его диверсификации.

"Биткоин постепенно утрачивает статус единственного центра притяжения ликвидности". Андрей Варнавский

Валюта не для нервных людей

При этом природа биткоина остается прежней. Еще один российский аналитик Сергей Хестанов напоминает, что криптовалюта не привязана к реальному активу, а ее цена формируется балансом спроса и предложения в отличие от акций, за которыми стоят компании и денежные потоки.

"Стоимость биткоина определяется ожиданиями участников рынка. Именно психология инвесторов объясняет резкие колебания". Сергей Хестанов

Словом, все происходящее очень напоминает типичный цикл спекулятивного инструмента. В фазе снижения крупные участники рынка усиливают давление, вытесняя менее устойчивых игроков. После очистки рынка от избыточного риска формируется новая база для роста.

А при чем здесь наркобароны?

Отдельную трактовку предлагает старший трейдер казахстанской инвестиционной компании Ергазы Таубаев. Он отмечает, что в последние месяцы криптовалютный рынок двигался не синхронно с традиционными финансовыми площадками. Такая декорреляция (расхождение динамики активов) указывает на то, что причины текущей просадки не связаны напрямую с общей нехваткой ликвидности или угрозой глобального кризиса.

По оценке Таубаева, часть давления может быть обусловлена событиями в Мексике и странах Латинской Америки, где обострились конфликты наркокартелей.

"Криптовалюты нередко используются для теневых расчетов, и участники противостояний могли хранить часть средств в биткоинах. Военные столкновения требуют значительных ресурсов и способны привести к сокращению таких резервов, что теоретически могло усилить продажи". Ергазы Таубаев

При этом эксперт подчеркивает: криптовалюта сохранит свою роль в мировой финансовой системе, а ее значение со временем будет только возрастать.

От "Эфира" до "Трампа"

Дополнительный аргумент в пользу версии о перестройке, а не панике – поведение других цифровых активов. Просадка биткоина не сопровождалась обвалом всего крипторынка. На фоне его коррекции альткоины показали заметный рост.

Ether прибавил почти 12% и поднялся до 2075,79 доллара.

XRP вырос примерно на 7%.

Solana и Cardano показали двузначную динамику – плюс 12% и 16% соответственно.

BNB прибавил 7,3%.

Среди мем-токенов Dogecoin вырос более чем на 11%, а токен $TRUMP – на 5,4%.

Это указывает на перераспределение капитала внутри сектора. Инвесторы сокращают позиции в биткоине, но не покидают рынок полностью, а переносят средства в другие инструменты с более высокой потенциальной доходностью.

Характерно, что в последние дни биткоин сумел частично отыграть позиции. Аналитик Анурон Митра отмечает, что рост совпал с восстановлением Уолл-стрит после сильной отчетности Nvidia и снижения тревожности вокруг сектора искусственного интеллекта. На этом фоне инвесторы начали выкупать криптовалюты на снижении, а давление продавцов ослабло.

Таким образом, текущая динамика выглядит скорее фазой внутренней перестройки и перераспределения рисков, чем началом системного краха.

Биткоин остается высоковолатильным и спекулятивным активом, чувствительным к настроениям и глобальному фону. Однако отсутствие массового оттока капитала и рост альтернативных криптоактивов указывают на то, что рынок проходит этап трансформации, а не утраты доверия.

