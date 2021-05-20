Популярный стендап-комик из Казахстана стал гостем ЧБД

Известный стендап-комик из Усть-Камегонорска Евгений Чебатков стал новым гостем интернет-шоу "Что было дальше", сообщает zakon.kz.

Какой же Женя классный человек. Чебатков - крутой человек конечно. Сделал выпуск топовым на первых минутах. Очень талантливый комик, еще и репчик читает мощно. Чебатков - красава, - отметили комментаторы.

Ранее Чебатков приходил в гости к Ивану Урганту.

А до этого интервью у Евгения взял российский блогер Юрий Дудь.

Стендап-комик родился и вырос в Усть-Каменогорске. После школы он переехал в Томск и поступил в Томский университет. В 2015 году Чебатков перебрался в Москву и стал ведущим на радио Comedi Radio. На телевидении он дебютировал в шоу Stand Up.