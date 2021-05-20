Ashyq сломался

В работе приложения Ashyq наблюдаются технические неполадки, сообщает zakon.kz.
Они связаны с выводом статуса.
По данным Министерства цифрового развития, причины выясняются.
Читайте также: Разработчики Ashyq ответили на обвинения казахстанцев
На время сбоя в оперативном порядке пользователям был предоставлен альтернативный способ.
Как отметил вице-министр цифрового развития Асет Турысов, пришло время "испытать функционал в бою".
Несколько недель назад компания BTS предложила нам интегрировать Ashyq в Aitu. Мы согласились, потому что наш принцип – мультиплатформенный подход, как в случае с выводом госуслуг на приложения банков, – сообщил Турысов.
Читайте также: Астанчанин устроил драку в аэропорту из-за Ashyq
Хотите быть в курсе важных новостей?