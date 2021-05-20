Медикам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве Диего Марадоны

Семерым медикам предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, сообщает zakon.kz.

Обвиняемым, среди которых медбрат, медсестра, координатор медсестер, врач, психолог, психиатр и нейрохирург, грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения.

Генеральная прокуратура города Сан-Исидро заявила, что бригада, работавшая с Марадоной, действовала неадекватно и оставила состояние здоровья пациента на волю случая. Медикам запретили покидать Аргентину, - сообщил источник Marca.

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Умер Диего Марадона

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

По информации Lenta.ru, причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.

По данным медиков, Марадона умер с 4:00 до 6:00 25 ноября во время сна. Однако эта информация противоречит действиям врачей, прибывших к бывшему футболисту, и показаниям свидетелей. Так, медик, который первым приехал к Марадоне, констатировал смерть в 13:15, до этого его пытались реанимировать 45 минут.

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Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за "Барселону" (1982 - 1984) и "Наполи" (1984 - 1991). В 1986 году он стал чемпионом мира и получил "Золотой мяч" как лучший игрок турнира. Также он был тренером сборной Аргентины (2008 - 2010). Он член Зала славы итальянского футбола в номинации "лучший иностранный игрок".