В Казахстане хотят запретить фото и видеосъемку во время окота сайгаков

Минэкологии инициирует полный запрет на видео- и фотосъемку во время окота сайгаков, сообщает zakon.kz.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК инициирует разработку специального документа, который регламентирует полный запрет видео- и фотосъемок во время окота сайгаков. Так, работа в данном направлении будет усилена через Комитет лесного хозяйства и животного мира. пресс-служба МЭГПР РК

В ведомстве отметили, что ранее подобной нормы принято не было.

Данная инициатива стала результатом общественного резонанса вокруг фотосъемки с новорожденным сайгаком. В ведомстве проинформировали, что освещение темы животного мира и лесного хозяйства требует особенного отношения. пресс-служба МЭГПР РК

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В Минэкологии напомнили, что в Казахстане обитает самая многочисленная популяция сайгаков.

Свыше 90% всемирной популяции сайгаков приходится на нашу страну. Здесь обитают три популяции сайгака - Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская. пресс-служба МЭГПР РК