В Казахстане начался окот сайгаков

В начале мая 2025 года на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 мая, заявили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

"В этот период инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота. Окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая", – говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, сайгак – это один из самых древних обитателей казахстанской степи.

"Сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане", – заключили в комитете.

Окот сайгаков – это период рождения детенышей у сайгаков. В это время животные особенно уязвимы – их нельзя беспокоить, так как испуг может привести к гибели потомства (самка может убежать и не вернуться к детенышам). Беременность у сайгаков длится около 5 месяцев. Самки рожают почти одновременно – это помогает "перегрузить" хищников, ведь им сложно поймать всех новорожденных. Обычно рождаются 1-2 сайгачонка, реже – 3. Самки уходят в уединенные, труднодоступные места (чаще – в открытой степи), чтобы родить.

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26 марта 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев ответил, разрешат ли снова отстреливать сайгаков в Казахстане.