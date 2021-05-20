Алия Шалабекова назначена вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Постановлением Правительства РК Шалабекова Алия Лазаревна назначена на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Ранее стало известно, что Ерлан Нысанбаев освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Алия Шалабекова родилась в 1976 году в Костанайской области. Трудовую деятельность начала в 1998 году в должности главного специалиста финансового отдела Департамента финансового и ресурсного обеспечения Министерства юстиции РК.

В 1999-2008 гг. занимала различные должности в структуре Министерства юстиции РК.

В 2008-2012 гг. работала на руководящих должностях в Агентстве по управлению земельными ресурсами РК.

С мая по июль 2012 года — заведующий сектором аналитики и координации высшей партийной школы НДП "Нур Отан".

С июня по октябрь 2014 года — и.о. директора Департамента международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов РК.

В 2014-2019 гг. — занимала руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

В 2019-2020 гг. — директор Департамента экологической политики и устойчивого развития МЭГПР РК.

С мая 2020 года и по настоящее время работала директором Департамента трансграничных рек МЭГПР РК.