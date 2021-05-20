Спасение слепого котенка полицейскими Алматы восхитило казахстанцев

В Алматы в мкр. Айнабулак-1 полицейские спасли слепого котенка, который застрял на дереве, сообщает zakon.kz.

На крики о помощи отозвался начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов, который написал в комментариях к посту, что обращение принято и что на место направили сотрудников полиции.

Позднее выяснилось, что полицейские приехали и спасли котенка.

Под публикацией казахстанцы оставили восторженные комментарии и слова благодарности стражам порядка.

"Ничего себе! Вот уж где действительно спасибо нашим служителям закона"

"Очень очень Вам всем благодарны!"

Также фотографиями и видео спасения котенка поделился Дархан Мусанов.

"Видела спасение с балкона собственными глазами. Молодцы!"

"Полиция Жетысуйского района - лучшие! Сама не раз в этом убеждалась"

"Молодцы ребята, и руководству спасибо большое"

"Так мило"

"Недавно переехали из Айнабулака в другой район. Просто сравнить не с чем. Цените Жетысуский район и всех, кто служит на благо жителям"

"Ребята, вы лучшие. Супер"

"Спасибо за такие новости"

"Маленький шерстяной хулиган. Спасибо что спасли котенка"

"Дархан Мусанов, какие вы и ваши сотрудники молодцы! Любые просьбы, всегда отвечаете, всегда приезжаете, спасаете! Всегда во время и быстро реагируете! Спасибо вам!" - прокомментировали пост начальника УП Жетысуского района казахстанцы.