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Добрые новости: астанинские спасатели спустили испуганного кота с дерева

, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 13:53
В воскресенье, 30 июня 2024 года, столичные спасатели помогли коту, который залез на дерево и не смог слезть самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

В МЧС позвонили жители дома, которые не остались равнодушными к громкому мяуканью. Забравшись по лестнице и сняв с дерева, спасатель передал питомца хозяйке.

На видео слышно, что хозяйка рада не меньше своего домашнего питомца.

"Нам важна каждая жизнь!" – отметили в МЧС.

Также в середине июня спасатели ВКО помогли коту, который сутки просидел на дереве.

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