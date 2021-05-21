Гусман: Казахстан под руководством Токаева испытание пандемией выдержал

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман заявил, что был под очень большим впечатлением от разговора с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.

Он напомнил, что в 2020 году брал интервью у Президента Казахстана.

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Действительно, я имел честь с ним беседовать, это было в прошлом году. Но в силу пандемических обстоятельств, это было интервью в онлайн-режиме. Мы разговаривали с ним по ZOOM. Это было накануне празднования 75-летия Победы. И я был под очень большим впечатлением от разговора с ним, потому что он был не только интересным, но мне показался, что доверительным был этот разговор, - сказал Гусман в эфире передачи "48 минут" радио "Эхо Москвы".

По его словам, Президент Казахстана во время интервью "вспоминал своего отца - фронтовика, человека, который прошел нелегкими дорогами войны, был ранен на войне, получил боевые награды".

Вообще, история семьи Токаевых очень непростая, в чем-то даже трагическая - было много трудных эпизодов, потому что семейные были трагические моменты. Просто сейчас о них даже горько говорить, это еще связано с его дедом, жизнью его отца. Михаил Гусман

Первый заместитель генерального директора ТАСС отметил, что отец Касым-Жомарта Токаева "не только был замечательным человеком, фронтовиком, но был крупным писателем".

Его называют основателем детективного жанра в казахстанской литературе. Он написал целый ряд книг. Насколько я могу судить, для нашего сегодняшнего героя - Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева он (отец - прим. ред.) был всегда примером - примером личности сильной, целеустремленной, несгибаемой. Я так понимаю, что именно с него всю свою жизнь Касым-Жомарт Токаев пытался брать пример. Михаил Гусман

Ведущая передачи Марина Максимова попросила прокомментировать Гусмана, что он думает о высказывании доктора политических наук из Швейцарии Дэниела Уорнера, который сказал, что Касым-Жомарт Токаев "не очень эмоциональный человек, вообще не показывает свои эмоции, не тот, кто легко открывается".

Во-первых, эти качества почти что профессиональные качества для хороших дипломатов - не быть излишне эмоциональными на людях, не слишком открываться во всяком случае на людях. Это, так сказать, такие профессиональные особенности и даже требования к дипломатам. С другой стороны, он человек с юмором, он воркоголик (трудоголик - прим. ред.) Михаил Гусман

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Также он напомнил, что "в 2019 году были выборы и год, из которых прошел в чудовищной борьбе с пандемией".

И Казахстан, с одной стороны, надо объективно признать, более-менее смог удержаться от того, чтобы казаться совсем уже в тяжелейшем положении. Но все равно, ситуация была архитрудная и чтобы ее переломить, потребовались невероятно организационные усилия высшей власти Казахстана, всех его институтов. До сих пор пандемия, по большому счету, кроме единичных стран, - это все еще бушующая эпидемия и она по прежнему "косит" людей, и в том числе и в Казахстане. Михаил Гусман

Он отметил, что "сейчас ситуация везде непростая".

И в России, так сказать, все еще не так, как мы бы хотели. Но, как мне кажется, вот этот год страна под руководством Президента Токаева это испытание по большому счету выдержала. После выборов 2019 году и сейчас, то есть для него выпало страшное испытание, что называется не успел полностью войти в свой, так сказать, президентский график. У него было огромное количество планов, он о них говорил, разного рода проекты и прочее-прочее. Но все это пришлось отодвинуть на второй план именно из-за того, что все силы были сконцентрированы на борьбе с пандемией. Михаил Гусман