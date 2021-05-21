Приятно быть дома: Геннадий Головкин прилетел в Казахстан

21 мая 2021, 07:56
Фото: avesta-news

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) прилетел в Казахстан, сообщает zakon.kz.

Как пишет newtimes, боксер принял участие в благотворительном мероприятии в Алматы. В качестве одного из лотов там выставлялись его перчатки с автографом.

Мне просто приятно быть дома, - сказал Головкин.

Также в мероприятии приняли участие брат GGG Максим Головкин и известный боец UFC из России Зубайра Тухугов.

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Публикация от Gmg Max (@gmg_max)


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