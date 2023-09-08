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Геннадий Головкин возвращается в Казахстан

Геннадий Головкин возвращается в Казахстан Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин впервые с конца июля 2023 года опубликовал фотографию в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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На снимке, которым 8 сентября поделился знаменитый боксер на своей странице в Instagram, он стоит вместе с братом-двойняшкой Максимом.

"Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную", – написал Геннадий Головкин под фотографией.

Также казахстанец под публикацией отметил Instagram-страничку Казахстанской федерации футбола и добавил хэштег #EURO2024.

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Судя по геолокации, он с братом пока находится в Нью-Йорке, но собирается на матч между сборными Казахстана и Ирландии в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года, который пройдет 10 сентября в 19:00 в Астане.

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7 сентября 2023 года на "Астана Арене" состоялся долгожданный футбольный матч между сборными Казахстана и Финляндии в рамках отборочного раунда Евро-2024. Поединок лидеров подгруппы H завершился минимальным успехом финской дружины – 1:0.

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