Геннадий Головкин возвращается в Казахстан
Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
На снимке, которым 8 сентября поделился знаменитый боксер на своей странице в Instagram, он стоит вместе с братом-двойняшкой Максимом.
"Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную", – написал Геннадий Головкин под фотографией.
Также казахстанец под публикацией отметил Instagram-страничку Казахстанской федерации футбола и добавил хэштег #EURO2024.
Судя по геолокации, он с братом пока находится в Нью-Йорке, но собирается на матч между сборными Казахстана и Ирландии в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года, который пройдет 10 сентября в 19:00 в Астане.
Материал по теме
7 сентября 2023 года на "Астана Арене" состоялся долгожданный футбольный матч между сборными Казахстана и Финляндии в рамках отборочного раунда Евро-2024. Поединок лидеров подгруппы H завершился минимальным успехом финской дружины – 1:0.