Бывших полицейских приговорили к большим срокам заключения

В Костанае вынесен приговор двум бывшим полицейским, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области подсудимые попали под следствие по ст.ст. 28 ч.4, 297 ч.3 п.1,4, 362 ч.4 п.3 УК (подстрекательство к незаконному изготовлению, приобретению, перевозке в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Превышение власти или должностных полномочий).

В суде установлено, что участковый инспектор вместе с младшим оперуполномоченным Отдела криминальной полиции, угрожая привлечь к уголовной ответственности, заставили человека (признан потерпевшим) покупать, хранить и перевозить наркотики с целью сбыта. За покровительство потерпевший должен был передавать полицейским на постоянной основе деньги.

Превышая власть и должностные полномочия сотрудники полиции С. и Т. в целях извлечения для себя материальной выгоды на постоянной основе получали от потерпевшего П. денежные средства в различных суммах. При получении очередной суммы 25 000 тенге они были задержаны сотрудниками УСБ Департамента полиции. В суде подсудимые вину не признали, отказались от дачи показаний, - сообщили в суде.

С учетом наличия отягчающего обстоятельства - нарушение принятой присяги, отсутствии смягчающих обстоятельств суд назначил одному экс-полицейскому 13 лет лишения свободы, второму - 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно - исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также осужденные лишены специальных званий: лейтенанта полиции, сержанта полиции.

Приговор не вступил в законную силу.