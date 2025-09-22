Насиловали брата с сестрой – двое казахстанцев получили большие сроки

В Павлодаре осудили двух жителей поселка Майкаин, надругавшихся над несовершеннолетними братом и сестрой. Суд назначил одному из них 22 года лишения свободы, второму – 15 лет, передает Zakon.kz.

В Павлодаре завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о надругательстве над несовершеннолетними братом и сестрой, проживавшими в поселке Майкаин. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам оглашена резолютивная часть обвинительного приговора.

"Рассмотрев и изучив все материалы дела, суд пришел к выводу, что вина подсудимых полностью доказана, доказательства вины не вызывают сомнений, о чем также свидетельствуют результаты экспертиз, мера наказания за преступление соответствует требованиям закона", – сказал судья СМУС Кудабай Султанов.

Разбирательство проходило в закрытом режиме, но журналистов допустили на оглашение резолютивной части судебного акта. Известно, что в 2018 году жертвой изнасилования одним из осужденных стала сначала сестра. На тот момент девочке было 10 лет, а преступник не достиг совершеннолетия. Случай издевательства над ребенком не был единственным, в дальнейшем пострадал и ее старший брат.

О преступлениях стало известно в ноябре 2024 года, когда девочке исполнилось 15 лет и она училась в колледже. Как оказалось, к тому времени к нарушению половой неприкосновенности несовершеннолетних имели причастность уже и другие – на скамье подсудимых оказался еще один житель Майкаина.

Подсудимые, 2002 и 2001 года рождения, признаны виновными по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса, включая мужеложство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. По приговору они отправятся в колонию на 22 года и 15 лет соответственно. Судебный акт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Zakon.kz ранее сообщал о данном случае, который стал одним из нескольких серьезных преступлений против половой неприкосновенности детей, выявленных в Павлодарской области.

В июле 2025 года в Павлодаре к пожизненному сроку приговорили мужчину, насиловавшего падчерицу.